PGAC : Zarif qualifie de « positive » la réunion ministérielle des 4+1 à New York

Lors de cette réunion qui s'est déroulée en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre iranien des Affaires étrangères et ses homologues des pays 4 + 1 (Chine, Russie France, Royaume-Uni et Allemagne) plus Federica Mogherini, haute responsable de la politique étrangère de l'UE, se sont penchés sur les dernières évolutions liées au Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien (PGAC) et les modalités de la mise en œuvre de cet accord multilatéral dans la conjoncture actuelle.

Le rendez-vous extraordinaire d’aujourd’hui des signataires du Pacte multilatéral, ne faisait pas partie des réunions officielles du Comité mixte du PGAC et ne remplacerait donc pas une réunion du Comité mixte ministériel, qui avait été approuvée et prévue lors de réunions précédentes de la Commission.