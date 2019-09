Les présidents iranien et irlandais sont rencontrés

New York (INRA) - Le Président de la République islamique d'Iran et son homologue irlandais se sont rencontrés mercredi au siège des Nations Unies à New York.

Michael D. Higgins et Hassan Rohani se sont penchés lors de cette rencontre, ce mercredi 25 septmebre, en marge de l’AG de l’ONU sur les relations d’intérêts communs et dernières évolutions régionales et internationales.