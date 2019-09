Le Président irakien rencontre Hassan Rohani en marge de l’AG de l’ONU

Brahman Saleh s’est rendu mercredi 25 septembre à la résidence du Président Rohani pour saisir l'occasion offerte par l'Assemblée générale des Nations Unies et débattre avec son homologue iranien des questions les plus importantes bilatérales.

Le président de la République islamique d'Iran est arrivé lundi 23 septembre à New York pour assister à la soixante-quatorzième Assemblée générale des Nations Unies.

Depuis les trois derniers jours, M. Rohani a rencontré plusieurs autorités et homologues étrangers dont le Présidents français, suisse et irlandais, la chancelière allemande, le Premier ministre suédois et le Premier ministre britannique et le SG de l’ONU.

Dans son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies prononcé il y a quelques heures, le Président Rohani s’attarde sur les dernières évolutions régionales et dévoile son « l'initiative de paix Hormuz ».

« Au nom de la responsabilité historique de l’Iran de maintenir la sécurité, la paix, la stabilité et la prospérité, dans la région du golfe Persique et le détroit d’Hormuz, j’invite tous les pays qui se sentent touchés par les évolutions du G.Persique et du détroit d’Hormuz, à se joindre à la « Coalition de l’espoir » et à l’Initiative de la paix de Hormuz », a déclaré le Président iranien, Hassan Rohani, ce mercredi 25 septembre à la tribune de l’Assemblée générale de l’ONU, à New York.