Football : les arbitres Hamédanis retenus pour la Coupe du monde

Bijan Heydari figure parmi la liste des arbitres officiels sélectionnés par la FIFA pour le Mondial 2022 organisé au Qatar.

Originaire de la ville de Hamedan, à l’ouest de l’Iran, Bijan Heydari doit diriger la rencontre opposant l’équipe de Qatar au Bangladesh dans la ville de Dhaka.

Avec l’annonce de la FIFA, une équipe iranienne d’arbitrage jugera le jeu et le Dr. Bijan Heydari se trouve à la tête du groupe.

Payam Heidari, toujours originaire de Hamedan sera également présent en tant que le quatrième arbitre.

Depuis 2016, Payam Heydari et Bijan Heydari figurent sur la liste des arbitres internationaux.



Hamedan occupe une position très importante dans l’arbitrage de l’histoire du football national et actuellement, 80 arbitres Hamedani jugent le football national et international.