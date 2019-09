Zarif et Le Drian tiennent à New York leur deuxième réunion

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, est arrivé vendredi soir à New York pour participer à la session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Mercredi, les ministres des Affaires étrangères iranien et les cinq signataires de l'accord sur le nucléaire de 2015 ont appelé de nouveau au respect intégral et effectif du Plan d'action global commun à l'issue de la réunion de la commission mixte du JCPOA à New York.

Les signataires ont également appelé à poursuivre tous leurs efforts pour préserver le JCPOA, ce qui profite à tous. M. Zarif a qualifié de prometteuse la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères des pays 4 + 1 (France, Grande-Bretagne, Russie, Chine plus l’Allemagne) avec l’Iran, tenue ce mercredi 25 septembre à New York.

Zarif a jusqu'ici rendu visite à ses homologues australiens, autrichiens, géorgiens, japonais et pakistanais.



La ministre des Affaires étrangères s'est également entretenue avec l'envoyée des Nations unies pour l'Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert et la haute représentante de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité Federica Mogherini.

