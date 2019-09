Iran/Australie: Marise Payne rencontre Zarif à New York

Payne a profité de l’occasion offerte par l’Assemblée générale pour organiser une brève rencontre avec Zarif.



Javad Zarif est arrivé vendredi soir à New York pour participer à la 74ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

En plus d’accompagner le président iranien Hassan Rohani, Zarif a prononcé un discours mercredi et a assisté aux réunions bilatérales de Rohani. Il a également eu plusieurs entretiens bilatéraux avec ses homologues et participera à une réunion avec des experts politiques des Nations Unies, des journalistes et les médias américains.

