Drogues: plus de 8.5 tonnes saisies à Ourmia

Les force de la police ont réussi, ce mercredi, à démanteler une bande criminelle spécialisée dans le trafic de drogue et ont saisi près de 3,5 tonnes de morphine et de 3,1 tonnes d'opium à Ourmia. En plus, la police a confisqué 130 fusils de chasse lors de l'opération, a précisé le brigadier-général Ayyoob Soleimani.

La police a arrêté neuf membres centraux du groupe et neuf voitures qui devaient transporter le chargement ont également été saisies. Il a ajouté que lors d'une opération similaire, la police d'Ourmia avait confisqué 175 kg d'opium, huit kilogrammes de cristal et huit kilogrammes de cocaïne d'un autre groupe.

Il a également déclaré que par rapport à la même période de l'année dernière, la police avait trouvé 23% plus de stupéfiants au cours de la première moitié de l'année iranienne (à compter du 20 mars).

Il a déclaré que 75% de toutes les découvertes et confiscations de stupéfiants avaient lieu en Iran et que l'Iran avait perdu 4 000 policiers et soldats dans sa lutte contre les trafiquants de drogue.

L’Iran, en tant que pays voisin de l’Afghanistan et du Pakistan, est une voie de transit pour les trafiquants de drogue.

