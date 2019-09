Les générations actuelles et futures de la région bénéficieront du développement de Chabahar (Rohani)

S'exprimant lors d'une réunion avec le Premier ministre indien mercredi à New York en marge de la 74ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, le président Hassan Rohani a déclaré: «En tant que pays asiatique très important, l'Inde entretient des relations de longue date avec l'Iran».

«À cet égard, nous pouvons développer nos relations dans les domaines scientifique, de la recherche et économique entre les deux pays», a-t-il ajouté.

S'agissant des efforts déployés par les deux pays pour surmonter les récents obstacles sur la voie des relations bancaires et énergétiques, il a salué l'investissement de l'Inde dans le développement de la première phase du port de Chabahar, disant «Aujourd'hui, l'Iran, l'Inde et l'Afghanistan bénéficient des avantages de cet important projet, et les générations actuelles et futures de la région en bénéficieront».

Il a également invité M. Modi à adopter une approche sur le problème du Cachemire afin de résoudre les problèmes des populations de cette région.

Pour sa part, le Premier ministre indien Narendra Modi a évoqué sa récente visite en Iran et a déclaré: «Ma rencontre avec le Guide suprême a été très bonne et constructive et il était de manière si amicale que je me suis senti chez moi».

Il a également souligné que son pays avait toujours soutenu le droit de l’Iran à utiliser l’énergie nucléaire à des fins pacifiques et avait déclaré que l’Inde ne reconnaissait que les sanctions de l’ONU.



À la fin de la visite, M. Rohani a invité le Premier ministre indien à se rendre de nouveau en Iran.