L'Iran condamne les nouvelles sanctions extrarégionales US visant la Chine et la Russie

Réagissant aux récentes sanctions annoncées par les Etats-Unis de Trump contre plusieurs sociétées russes et chinoises pour leur coopération avec l’Iran, Abbas Mosussavi a condamné le geste et déclaré : «Les récentes sanctions américaines contre certains pays sont contraires à la résolution 2231 du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a mis l'accent sur la coopération de tous les pays avec l'Iran ». « Ce faisant, le gouvernement des États-Unis punit les autres pays pour le respect d’une résolution pour laquelle ont voté eux-mêmes », a déploré le diplomate iranien. **Les actions de l'équipe de Trump chargé du terrorisme économique, menace la sécurité du commerce international



Le porte-parole du ministère iranien des A.E., Abbas Mousavi a qualifié de facteur contre la sécurité du commerce internationale, les mesures prises par l’équipe du Président américain, Donald Trump, pour le terrorisme économique, ajoutant que la République islamique d’Iran, grande victime du terrorisme économique, condamne fermement ce comportement déstabilisateur, dont les récentes sanctions visant plusieurs sociétés chinoises. Le diplomate iranien a mis en garde la communauté internationale contre les conséquences du terrorisme économique américain « véritable incarnation de l’unilatéralisme ». Abbas Moussavi a également condamné le boycott par Washington de plusieurs individus et sociétés russes sous prétexte de travailler avec le gouvernement légal et légitime syrien membre de l’ONU !