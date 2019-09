Dialogue Iran/USA : Washington fait obstacle (Rohani)

Hassan Rohani a fait cette remarque à son retour à Téhéran en provenance de New York où il a assisté à la réunion de l'Assemblée générale des Nations Unies.

Il a répété que l'Iran était prêt à négocier avec les Etats-Unis, mais non pas sous pression.

Evoquant une promesse américaine pour la levée des sanctions contre l'Iran, Rohani a déclaré que les Etats-Unis avaient proposé de vagues mécanismes pour lever les régimes de restrictions anti-iraniennes.

«La façon de le faire était inacceptable : Le fait qu'on négocie dans une ambiance malsaine de "pression maximale" et sous sanction, seraient inadmissibles pour nous même si ce dialogue passe dans le cadre des négociations nucléaire des 5+1 (France, Grande Bretagne, Russie, Chine, Etats-Unis+Allemagne) liées au PGAC, car personnes ne peut prédire quel en serait le résultat.

«Nous avons dit aux dirigeants européens que s'il y avait une atmosphère libre et juste, nous serions prêts à négocier et cela dans une heure, pour une assise 5+1 !», a encore dit Rohani.

Toujours dans ses remarques, M. Rohani a déclaré que les Européens n’avaient pas apporté la preuve pour leurs allégations selon lesquelles Téhéran était impliqué dans les attaques récentes contre les installations pétrolières saoudiennes.