Le navire britannique se dirige vers le corridor international

Les autorités maritimes iraniennes ont déclaré que le pétrolier britannique saisi par l'Iran en juillet avait quitté le pays.

Confirmant la nouvelle, l'autorité portuaire et maritime d'Hormozgan (province méridionale iranienne) a déclaré : «Le capitaine et l'équipage du navire ont officiellement et par écrit pris l'engagement de ne pas faire de réclamation. Malgré la levée de la confiscation du navire, les autorités judiciaires iraniennes ont toujours le droit de se défendre et le dossier judiciaire du navire reste ouvert pour une enquête plus approfondie jusqu'à à l'annonce des résultats définitifs.

Stena Impero a quitté vendredi la ville portuaire iranienne de Bandar Abbas, quelques jours après que Téhéran a annoncé que toutes les démarches légales en vue de sa libération avaient été entreprises.

Le navire a été saisi par le Corps des gardiens de la révolution iraniens dans le détroit d’Hormuz pour avoir violé les codes maritimes internationaux.

Il a ensuite été saisi et gardé au port de Bandar Abbas pour des procédures judiciaires.

Selon les informations le pétrolier se dirige maintenant vers le Port Rashid aux Émirats arabes unis.