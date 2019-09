Les ministres iranien et irakien des A.E. se sont rencontrés à New York

New York (INRA)- Les Chefs de la diplomatie iranienne et irakienne ont discuté de la coopération bilatérale en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, ce vendredi à New York.

Mohammad Javad Zarif a retrouvé vendredi matin 27 septembre (heure locale) aux nations-unies, son homologue irakien pour discuter des questions bilatérales, régionales et de lutte contre le terrorisme. Mohammad Javad Zarif a retrouvé vendredi matin 27 septembre (heure locale) aux nations-unies, son homologue irakien, Mohamed Ali Alhakim, pour discuter des questions bilatérales, régionales et de lutte contre le terrorisme. Zarif avait précédemment rencontré ses homologues syrien et koweïtien pour discuter avec des crises qui touchent les deux pays du Moyen-Orient. Il a également assisté à une réunion de l'Organisation de coopération économique (ECO).

Le ministre iranien des Affaires étrangères doit également rencontrer ses homologues hollandais et arménien. Zarif est à New York depuis le vendredi dernier pour la soixante-quatorzième session de l'Assemblée générale.