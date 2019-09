Les ministres iranien et koweitien des A.E. examinent l'initiative de paix Hormuz.

New York (IRNA)-Le ministre iranien des Affaires étrangères et son homologue koweïtien se rencontrent en marge de la réunion de l'Assemblée générale de l'ONU. Les deux diplomates se penchent sur des questions régionales, notamment la crise au Yémen et l'initiative de paix d'Hormuz proposé par le président Hassan Rohani aux pays du monde, lors de son intervention mercredi à la tribune de l'AG.

Au huitième jour de son séjour au Siège de l'ONU, à New York, Mohammed Javad Zarif a rencontré le Vice-Premier ministre et Ministre koweitien des Affaires étrangères, Sabah al-Khaled al-Sabah. Les deux parties ont discuté de la nécessité du renforcement des coopérations bilatérales, de la sécurité régionale et de la crise yéménite, mais aussi de l'initiative de paix d'Hormuz, fraîchement dévoilé et proposé au monde par le Président Rohani à l'AG de l'ONU. En ce qui concerne la crise dans le golfe Persique, le président iranien a présenté, mercredi 25 septembre, sa nouvelle initiative, baptisée "HOPE", un acronyme pour Hormouz Peace Endeavour, (l’initiative iranienne de l’Effort pour la paix d’Hormuz). Il a souligné qu'une ingérence extérieure, notamment de la part des États-Unis, n'apportera pas la paix dans la région du golfe Persique et du Moyen-Orient. Au nom de la nation iranienne, le président Rohani a conclu son discours par ce message : « Investissons dans l'espoir d'un avenir meilleur plutôt que dans la guerre et la violence ».