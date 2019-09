AG/New York : le ministre néerlandais des A.E. retrouve Zarif

Stef Blok s'est rendu vendredi matin (heure locale) 27 septembre, au siège de son homologue iranien, à l'ONU, pour discuter des questions bilatérales, régionales et du Plan global d'action commun sur le nucléaire iranien (PGAC).

Zarif avait précédemment rencontré ses homologues syrien, koweïtien et irakien et discuté avec des questions d'intérêts communs, les crises syrienne et yéménite et d'autres questions régionales.

Il a également assisté à une réunion de l'Organisation de coopération économique (ECO).

Le ministre iranien des Affaires étrangères doit également rencontrer ses homologues finlandais et arménien.

Zarif est à New York depuis le vendredi dernier pour la soixante-quatorzième session de l'Assemblée générale de l'ONU.