Zarif s'attarde sur le terrorisme économique US lors d'une rencontre avec son homologue arménien

Vendredi matin 27 septembre, toujours en marge de l'AG de l'ONU, Zohrab Mnatsakanyan, s'est déplacé à la représentation de l'Iran à l'ONU, pour rencontrer son homologue iranien, Mohammad Javad Zarif et s'entretenir avec des questions bilatérales et régionales, mais aussi du Plan global d'action commun sur le nucléaire iranien (PGAC) et le terrorisme économique de l'administration Trump, Président milliardaire américain, visant le peuple iranien.

Zarif avait précédemment rencontré, séparément, ses homologues syrien, koweïtien, irakien, néerlandais et finlandais et discuter avec des relations bilatérales, de la crise syrienne, du Yémen et du PGAC, ainsi que d'importants défis régionaux et internationaux.

Il a également assisté à une réunion de l'Organisation de coopération économique (ECO).

Le ministre iranien des Affaires étrangères doit également rencontrer ses homologues nicaraguayen et vénézuélien qui le retrouveront dans les heures à venir.

Zarif est à New York depuis le vendredi dernier pour la soixante-quatorzième réunion de l'AG de l'ONU.