L’initiative de paix Hormuz au cœur d’une rencontre entre Zarif et son homologue nicaraguayen

New York (IRNA)- Les ministres nicaraguayen des Affaires étrangères et de l'Economie ont rencontré le très haut diplomate iranien, Mohammad Javad Zarif, dans son siège à New York, et discuté avec des sanctions illégales américaines et de l'initiative iranienne de Paix d’Hormuz.

Le ministre des Affaires étrangères de la République du Nicaragua, Denis Moncada Colindres a retrouvé le vendredi après-midi, J.Zarif, en marge de l’Assemblée générale de l’ONU. Les deux hommes ont discuté des questions bilatérales, du Plan global d’action commun sur le nucléaire iranien (PGAC), des tensions opposant l’Iran aux Etats-Unis, et des crises alimentées par Washington en Amérique Latine. Zarif avait précédemment rencontré ses homologues syrien, koweïtien, irakuien, néerlandais et finlandais pour discuter avec des relations bilatérales et des questions d’intérêts communs dont les crises syrienne et yéménite ainsi que d’importants défis régionaux. Il a également assisté à une réunion de l'Organisation de coopération économique (ECO).



Le ministre iranien des Affaires étrangères doit également rencontrer son homologue vénézuélien.



J.Zarif est à New York pour la soixante-quatorzième session de l'Assemblée générale depuis vendredi dernier.