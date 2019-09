AG/New York : la Vice-présidente vénézuélienne rencontre Zarif

Retrouvant J.Zarif qui se trouve à New York pour la 74ème Assemblée générale de l’ONU, la Vice-présidente vénézuélienne, Delsey Rodriguez, a discuté avec le chef de la diplomatie iranienne des politiques américaines qui sèment la crise en Amérique Latine dont notamment au Venezuela.

La Vice-président vénézuélienne était accompagné par le ministre des A.E., Jorge Arreaza .

Le ministre iranien des Affaires étrangères, tout en soulignant lors de cette rencontre l’idée de la Coalition de l’Espoir (HOPE) et de l’initiative de paix d’Hormuz, présentée par le Président iranien à l’Assemblée générale des Nations Unies, a souligné la résistance de l’Iran face à la politique du harcèlement et aux actes illégaux perpétrés par les États-Unis.

Plus tôt dans la journée, M. Zarif a rencontré séparément ses homologues syrien, koweitien, irakien, hollandais, finlandais, arménien et nicaraguayen avec qui il a discuté de diverses questions d’intérêts communs, régionaux et internationales.

Au menu notamment les crises syrienne et yéménite et le Plan global d’action commun sur le nucléaire (PGAC).