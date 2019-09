Loris Tjeknavorian proposé comme messager de la paix de l'Iran auprès de l'ONU

La proposition a été faite par Tayyebeh Mohammad, fondatrice du groupe des ambassadeurs de la paix et de l'amitié, lors d'une réunion tenue au Centre d'information des Nations Unies (UNIC) à Téhéran.

Tjeknavorian, 81 ans, a pour sa part déclaré: «Je suis heureux d'être iranien et je suis également ravi que mes parents, comme de nombreux autres Arméniens, aient choisi de vivre en Iran, le pays de Cyrus.»

«Aucune personne ne peut établir la paix dans ce monde, mais nous pouvons atteindre la paix avec amour et culture, et c'est l'amour et la culture qui constituent l'anti-arme. En Iran, nous pouvons dire qu'avec tous les poètes et savants, nous sommes le pays en quête de paix », a ajouté Tjeknavorian.

