L'Iranienne Sahar Mosayyebi remporte le Prix Découverte du Festival de Raindance de Londres

Le documentaire relate les efforts concertés des sœurs Mansurian, Elaheh, Shahrbanu et Soheila, qui ont choisi l’art martial de wushu pour réussir dans la vie malgré toutes les épreuves de leur vie.

Le film de Sahar Mosayyebi était en compétition avec cinq autres films, dont «A Dobugawa Dream» du Japon, «Miguelito» de l’Australie et «Oray» de l’Allemagne.

Le Festival du film Raindance s'est déroulé du 18 au 29 septembre.

Le festival est officiellement reconnu par l'Académie des arts et des sciences du cinéma, par la British Academy of Film and Television Arts et par le British Independent Film Awards. Les courts-métrages sélectionnés seront pressentis pour la course aux Oscars et au prix de BAFTA.

