Iran/Lutte anti-drogue : 1,5 tonne de stupéfiant saisi par la police du Khorasan-e-Razavi

S’exprimant à l’occasion d'un entretien avec l’IRNA, le samedi 28 septembre, le commandant des forces de l’Ordre du Khorasan-e Razavi a déclaré qu'après avoir obtenu des informations sur le trafic d’une grosse cargaison de drogue depuis la province du Khorasan du Sud à destination de la province septentrionale du Golestan en passant par la région centrale du Semnan, trois équipes spéciales de policiers chargées de la lutte anti-drogue ont été dépêchées sur place.

« Des agents de la lutte contre les stupéfiants ont saisi la voiture suspecte hier et arrêté une personne dans le cadre d'un mandat de perquisition. Ils ont saisi une tonne et 443 kilogramme d'opium et 3 kilogrammes et 350 grammes d'héroïne », a déclaré le Commandant Mohammad Kazem Taqavi.

En tentant de s’échapper le conducteur a été blessé par balle des policiers avant d’être arrêté.

Le commandant de la police du Khorasan Razavi a déclaré:

« Dans le cadre d’une autre opération, des équipes du Centre d’opérations spéciales de la police pour la lutte ani-stupéfiante de la province, guidées par les forces de l’Ordre de la ville de Neychabour, sont intervenues à temps et ont saisi deux véhicules Peugeot 405.

Lors de l'opération, sept suspects ont été, également, arrêtés et 68 k et 580 grammes d'opium ont été saisis.

Au cours des quatre premiers mois de l’année en cour, 11.360 KG de drogues et de substances psychotropes ont été saisis dans la province du Khorasan Razavi.

L’Iran se place à la tête des acteurs engagés dans la lutte anti-drogue, et cela malgré les sanctions et le manque des équipements. L’approche de la république islamique d’Iran dans cette lutte est transnationale et internationale et qu’au moins 4 000 soldats du pays ont, déjà, perdu la vie pour cette cause.

