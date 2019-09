Déplacement du Président Rohani à New York: les acquis

La visite cette année du Président iranien Hassan Rohani au siège des Nations Unies à New York a fait l’objet d'une pression accrue de la part de l’administration américaine et de ses alliés, compte tenu de la situation délicate qui touche le Moyen-Orient sur fond notamment de l'escalade des tensions grandissantes opposant l’Iran aux États-Unis et à certains de leurs alliés qui ne cessent de proférer des accusations sans fondements contre Téhéran.

Derrière ces accusations non-fondées anti-iraniennes se cachent de fortes pressions sur Téhéran pour le faire plier devant les désidératas du Président milliardaire américain et son administration faucon.

La Maison Blanche est bien consciente du pouvoir et de l'influence de la diplomatie iranienne, raison pour laquelle elle a imposé de nombreuses restrictions aux autorités iraniennes visant en particulier le diplomate chevronné, Mohammad Javad Zarif, pour les empêcher d'accéder aux médias et aux personnalités internationales afin de faire taire la voix de la justice et de la vérité iranienne.

** Nombreuses rencontres du Président Rohani avec les leaders mondiaux à New York

Malgré toutes les restrictions et manœuvres, c’étaient les personnalités et les dirigeants de haut rang mondiaux qui se sont déplacés à la représentation iranienne à l’ONU pour retrouver Hassan Rohani et Mohammad Javad Zarif, à la tête de la délégation iranienne, et les tentatives la Maison Blanche pour assiéger les hommes d’Etat iraniens ont été non seulement inefficaces, mais ont également amené la partie iranienne à avoir plus de rencontres cette année par rapport à l’année précédente.

Des chefs d’Etat de plusieurs pays tels que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Suède, la Suisse, l'Inde, le Japon, l'Espagne, le Pakistan, l'Irak, l'Ouganda et l'Irlande ont retrouvé le Président Rohani dans son siège. Ce dernier a également accordé des interviews aux principaux médias de renom américains.