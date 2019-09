Quatre millions de touristes ont visité l’Iran depuis les six derniers mois

Ali Asghar Mounsan s’exprimant lors d'un colloque national organisé samedi 28 septembre 2019 à Zahedan, chef-lieu de la province du Sistan et Baloutchistan au sud-est de l’Iran, à l'occasion de la Journée mondiale du Tourisme, évoque l’augmentation rapide du nombre d'hôtels dans le pays et indiqué : « A présent 400 projets de construction d’hôtel sont en cours dans le pays, dont 150 sont quatre et cinq étoiles ».

Faisant référence aux développements de l’écotourisme en Iran, l’intéressé a déclaré : « Le nombre des unités touristiques locales du pays est passé de 400 à plus de 1.700 ».

Insistant sur le fait que l'avenir appartient à l'industrie du tourisme il a poursuit : « l'Iran dispose de vastes potentiels appropriées dans tous les secteurs liés au tourisme. Nous avons beaucoup travaillé pour les identifier et les faire découvrir ».