Le président Rohani se rendra demain à Erevan

Le président Rohani, qui sera accompagné d'une délégation politico-économique de haut niveau, prononcera un discours lors de la réunion de l'Union économique eurasienne (EEU) et expliquera le potentiel considérable de l'Iran pour établir des échanges commerciaux avec l'UEE, a déclaré aujourd'hui Parviz Esmaeili, chef de cabinet du bureau présidentiel chargé de la communication et de l'information.

En plus des réunions séparées avec les dirigeants des États membres participant au sommet de l'UEE sur les plus importantes questions régionales et internationales, le président Rohani tiendra également des rencontres avec le Premier ministre et d'autres hauts responsables arméniens pour s'entretenir des relations bilatérales.

L'Union économique eurasienne, également connue sous le nom d'Union eurasienne, est une union politique et économique d'États situés en Eurasie centrale et septentrionale. Le traité visant la création de l'UEE a été signé le 29 mai 2014 par les dirigeants de la Biélorussie, du Kazakhstan et de la Russie et est entré en vigueur le 1er janvier 2015.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**