La réalisatrice iranienne Pouran Derakhshandeh intègre le jury du festival de Slemani

Heinz Hermanns, directeur du Festival international du court-métrage de Berlin, présidera les jurys de l'événement.

Les autres membres sont le réalisateur et directeur photo Adrian Belic, des États-Unis, le directeur exécutif du Festival international du film de Tampere, Juhani Alanen, de la Finlande, et le directeur du film et des médias, Zulfiye Akkulak, de l'Allemagne.

De plus, plusieurs films iraniens sera en compétition dans différentes sections du festival, qui se déroulera à Sulaymaniyah du 1er au 7 octobre.

