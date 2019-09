Nouvel an juif : le représentant du président iranien pour les minorités présente ses vœux

Dans ce message, Ali Younessi a félicité la fête par excellence du repentir, de l’introspection et de la miséricorde, et indiqué : « La grande leçon du prophète Moïse (P) et de tous les grands prophètes divins est de réformer l’humanité dans ses rapports avec Dieu et avec l’humanité. Ils nous invitent tous à réviser son comportement à se repentir des erreurs et à retourner à la miséricorde de Dieu. C'est un jour de réel changement et d'obéissance aux commandements divins. Des ordres divins qui appellent l'humanité au monothéisme, à la moralité, à la paix et à la justice ».

Rappelant que les Juifs iraniens sont les plus anciens adeptes des religions monothéistes remontant à des milliers d'années de l'histoire iranienne, le représentant du Président iranien a déclaré : « Les juifs iraniens ont su combiner les enseignements du prophète Moïse avec de nobles croyances iraniennes pour l’amour, le patriotisme, le respect de la citoyenneté et l’acceptation d’autrui. C’est pourquoi ils ont été et restent toujours parmi les Juifs les plus instruits et compétents du monde », s’est-il félicité.

« Bonne année à nos compatriotes juifs et à tous les vrais disciples du grand prophète Moïse », a posté via l’oiseau de Twitter, Abbas Mousavi, porte-parole du ministère iranien des A.E.

Toujours dans son message, le représentant du Président pour les affaires ethniques et les minorités a souhaité à tous les chers Juifs Iraniens une bonne année tranquille, leur souhaitant prospérité et succès.

Plutôt la diplomatie iranienne avait souhaité par la voix de son porte-parole un joyeux Rosh Hashana pour marquer le début de la nouvelle année juive dimanche soir.

Abbas Moussavi a également tweeté ses vœux pour la nouvelle année juive en hébreu et en farsi.

Fête par excellence du repentir et de l’introspection, Roch Hachana est l’équivalent pour les juifs du 1er janvier.

Cette fête ouvre une période de dix jours de pénitence – qualifiés de « redoutables » – durant lesquels chacun, aidé par la prière, le repentir et la charité, est invité à se mettre en paix avec lui-même, avec son prochain et avec Dieu.