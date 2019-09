Rahmani Fazli propose l'annulation complète des visas entre l'Iran et l'Irak

La réunion a rassemblé des responsables de différents secteurs des deux pays liés aux infrastructures et aux services pour l’immense rendez-vous et pèlerinage d’Arabaïn (qui marque la fin du 40 jours de deuil consécutif à l’anniversaire de la mort en martyre de l’Imam Hussein (P), troisième Imam et le Petit-fils du noble Prophète de l’Islam (SAW), dont le ministre irakien de l'Intérieur Yassin El-Yasseri et son homologue iranien Rahamani Fazli et leur adjoints respectifs, le chef d'état-major de l'armée irakienne, Osman al-Ghanemi et les chefs d’état-major adjoints des forces armées iraniennes ainsi que des représentants des forces de l’Ordre., le gouverneur de la ville sainte de Karbela, Nasif al-Khatabi, le ministre adjoint de l'Intérieur, Hossein Zolfaghari, qui est également le chef du QG d’Arabaïn et Iraj Masjedi, ambassadeur d’Iran à Bagdad.

Les deux parties se sont penchées lors de cette assise sur les derniers préparatifs et les mesures prises pour le bon déroulement de cette gigantesque cérémonie commémorative.

Les dernières coordinations bilatérales ont également été faites pour faciliter la circulation, l'hébergement et le service destinés aux pèlerins, y compris les Iraniens lors de la rencontre.

Le ministre de l'Intérieur de la République islamique d'Iran a remercié les responsables irakiens, en particulier son homologue irakien Yassin El-Yasseri, avant de saluer leur coopération et leur assistance dans l'organisation de la cérémonie d'ArbaÏn.

Il a également transmis à cette occasion les remerciements et la gratitude du Président Rohani à l’adresse des autorités irakiennes, en particulier au Premier ministre, Adel Abdul Mahdi, pour leurs soutiens à ce

pèlerinage.

Se référant aux remarques du guide suprême de la révolution islamique, le ministre iranien de l'Intérieur a souligné l'importance de prêter attention aux dimensions pleinement populaires de ce grand événement.

« L'organisation et la gestion de plus de 20 millions de pèlerins participant au pèlerinage de l'Imam Hussein (P) sont un travail immense, et je tiens à remercier toutes les acteurs amis irakiens impliquées dans cette tâche », a-t-il encore déclaré.

Le ministre iranien de l’Intérieur faisant référence à « l’expérience réussie » de l'annulation des visas au cours des mois de Muharram et Safar pour les déplacements depuis l’Iran vers l’Irak qui a abouti à une augmentation de 100% du nombre de pèlerins iraniens pour le pays a déclaré : « La demande de passeport en Iran avait désormais triplé et elle serait mieux, compte tenu de la réussite de l'annulation du visa pendant ces deux mois précis, étendre cette annulation et le réaliser pour tous les jours de l’année ».

Il a également appelé au renforcement des infrastructures liées à cet événement, en particulier les voies routières et du transport, afin de fournir de meilleurs services aux pèlerins d'Arbaïn.