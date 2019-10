Le renforcement des liens avec les pays voisins, notamment l'Arménie, un principe fondamental de la politique étrangère de l'Iran

«La poursuite du développement des relations avec les pays voisins, y compris l'Arménie, est un principe fondamental de la politique étrangère de la République islamique d'Iran», a réitéré le président Rohani s'exprimant lors d'une réunion avec le président arménien lundi à Erevan.

Sur les points communs culturels et historiques entre les deux pays et les deux nations, le président a déclaré: «La République islamique d’Iran et l’Arménie ont d’énormes potentiels dans différents domaines, notamment l’énergie, les transports, le tourisme et l’industrie, qui peuvent être utilisés dans l’intérêt des intérêts des deux pays».

Soulignant les capacités des secteurs privés des deux pays, Rohani a déclaré que la République islamique d'Iran était prête à fournir à l'Arménie son expérience dans différents domaines techniques, la construction de barrages et l'énergie.

La participation de l'Iran aux relations économiques de l'Union eurasienne peut être une très bonne occasion d'approfondir les relations économiques bilatérales, ainsi qu'au niveau régional, a-t-il ajouté.

Le Président a insisté sur le renforcement des relations et de la coopération entre les zones franches économiques des deux pays, notamment Aras et Meghri.

Pour sa part, le président arménien Armen Sarkissian a souligné que son pays attachait une grande importance à la consolidation des liens avec l'Iran et a déclaré:

«L’Arménie cherche à développer des relations avec la République islamique d’Iran dans différents domaines, notamment l’économie, l’industrie, l’énergie et l’environnement».

«La région eurasienne peut étendre ses activités et, à cet égard, nous sommes prêts à développer nos relations avec Téhéran», a-t-il assuré.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**