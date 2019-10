La Coalition de l'Espoir n'est contre aucun pays (Téhéran)

L'objectif de la « Coalition de l'Espoir » est d'établir la paix et la sécurité dans la région, a encore déclaré le porte-parole du gouvernement.

M. Rabï a déclaré que la République islamique d'Iran était prête à négocier plus étroitement sur le plan et à l'élargir. « Pour Téhéran il s’agit d’un teste pour mesurer le sérieux et la sincérité de tous les gouvernements pour la stabilité internationale dans le golfe Persique », a-t-il fait remarquer.

Plutôt le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Seyyed Abbas Moussavi, avait déclaré que les détails du « Plan de paix pour Hormuz » seraient bientôt communiqués par écrit aux huit pays invités par l’Iran à rejoindre à cette coalition.