Exportation de plus de 37.000 tonnes de produits non pétrolier par Chemin de fer Astara

S’exprimant lundi, 30 septembre à l’occasion d’une interview accordée à l’IRNA, Rasoul Omidi a poursuivi : « La céramique, le ciment, la pierre et le Clinker ont été exportés, tandis que le MDF, le bois et les céréales ont été importés au quai ferroviaire d’Astara ».

Le chemin de fer Astara-Astara reliant l'Iran et la République d'Azerbaïdjan a été ouvert en avril dernier (2018) et les trains de fret russes et azerbaïdjanais arrivent au quai du chemin de fer Astara (toujours du même nom) dans la province septentrionale iranienne du Guilan où les marchandises peuvent être chargés ou déchargés.

La ville frontalière et portuaire de Bandar Astara, qui compte 91.000 habitants, est située à l'ouest de la province du Guilan et possède trois frontières ferroviaire, maritime et terrestre avec la République d'Azerbaïdjan.