Le court-métrage iranien «Tatouage» proposé pour les Oscars 2020

Après avoir remporté le prix du meilleur cour-métrage du Festival international du film de Tirana (TIFF) en Albanie, «Tatouage» est proposé pour représenter l'Iran aux Oscars 2020.

Il s'agit du deuxième court-métrage qui représentera l'Iran aux Oscars 2020 après «Pedovore» réalisé par Mohammad Kart.

«Tatouage» a également obtenu l'Ours de cristal du meilleur court métrage au 69ème Festival international du film de Berlin et a gagné le premier prix du festival de Motovun en Croatie et a participé à des festivals prestigieux à Melbourne et à Reindens.

En plus, «A la recherche de Farideh» co-réalisé par Azadeh Mousavi et Kourosh Ataei sera le premier documentaire iranien qui entrera dans la course aux Oscars 2020.

