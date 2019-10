Une jeune scientifique iranienne remporte le prix européen des biomatériaux

Selon le site Web de l'Université de Fribourg, le Comité du Conseil de la Société européenne des biomatériaux (ESB) a décerné à la jeune chercheuse iranienne, Melika Sarem, le prix de Julia Polack pour sa thèse de doctorat ayant pour titre « Le rôle de la structure secondaire de la phosphoprotéine de désordre intrinsèque dans la bio minéralisation osseuse et l'impact de l'apatite biomimétique sur l'ossification endochondrale ».

Ce prix lui a été décerné pour ses recherches sur l'invention d'un os artificiel capable d'accélérer le processus de guérison des os endommagés.

La Société européenne de Biomatériaux (ESB) est un organisme sans but lucratif qui encourage la recherche et la diffusion de l’information en ce qui concerne la recherche et l’utilisation des biomatériaux. Fondée en Mars 1976 est devenu membre de l'Union internationale des sociétés des sciences Biomatériaux et en génie (SIU-ESB) à sa conception, en 1979. Il compte environ 750 membres dans 33 pays à travers le monde (2017). Il organise une réunion annuelle où les développements récents principalement dans la recherche universitaire de biomatériaux sont présentés.