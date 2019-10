L'Iran prêt à fournir de l'énergie à l'Arménie (Rohani)

S'exprimant mardi lors d'une réunion avec le Premier ministre arménien à Erevan, le président Rohani a déclaré que «Nous sommes prêts à développer les relations entre Téhéran et Erevan dans différents domaines, notamment l’économie et le commerce ».

«Téhéran et Erevan peuvent avoir une bonne coopération dans différents domaines, notamment l'énergie, les centrales hydroélectriques, les parcs éoliens, les centrales solaires, les transports, les communications, les technologies modernes, les produits pharmaceutiques et les services techniques et d'ingénierie», a-t-il ajouté.

Les deux pays ont beaucoup de potentiel de coopération aux niveaux bilatéral et régional, a-t-il déclaré, ajoutant que «la coopération dans le corridor Nord-Sud et la liaison de la mer Noire au golfe Persique seraient bénéfiques pour les deux pays et pourraient renforcer les relations entre Téhéran et Erevan».

Le Premier ministre arménien, Nikol Pashinyan, a pour sa part déclaré: «Nous sommes déterminés à renforcer nos relations et notre coopération avec la République islamique d'Iran. La coopération commerciale dans les zones frontalières avec l'Iran est très importante pour l'Arménie et nous cherchons à approfondir cette coopération ».

L'Iran est une source d'énergie et de gaz naturel durable pour l'Arménie et Erevan souhaite prolonger l'accord de troc de gaz et d'électricité avec l'Iran jusqu'en 2040, a déclaré le Premier ministre arménien.

