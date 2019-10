La sécurité et la paix durables dans le golfe Persique passe par « la participation des pays de la région »

Rencontre entre le Président iranien, Hassan Rohani (G), et son homologue russe, Vladimir Poutine, le 1er octobre 2019 à Erevan, en marge du sommet de l'Union économique eurasiatique (UEEA)

Téhéran (IRNA)-Le Président iranien, Hassan Rohani, a déclaré « la politique définitive de la République islamique d’Iran », le maintien de la paix et de la stabilité dans la région y compris le golfe Persique et la garantie de la liberté et de la sécurité de la navigation dans le détroit d’Hormuz. Il a déclaré qu'une sécurité et une paix durables dans le golfe Persique, la mer d'Oman et le détroit d'Hormuz ne peuvent être réalisées que par « la participation des pays de la région ».