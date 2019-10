Iran : plus d'une tonne de drogues découvertes à Khash au sud

Le général Ahmad Taheri a déclaré mardi premier octobre que la police anti-stupéfiants du Sistan et Baloutchistan a réussi, grâce à une vaste et importante opération de renseignement, à identifier un gang de contrebandiers professionnels actif dans les zones frontalières de la ville de Khash, au sud.

Deux passeurs ont été arrêtés lors de l’opération.

« Les enquêtes se poursuivent pour identifier et arrêter d'autres membres du gang armé », a déclaré Taheri.

L’Iran se place à la tête des acteurs engagés dans la lutte anti-drogue, et cela malgré les sanctions et le manque des équipements. L’approche de la république islamique d’Iran dans cette lutte est transnationale et internationale et qu’au moins 4 000 soldats du pays ont, déjà, perdu la vie pour cette cause