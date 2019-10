Tour cycliste international Iran-Azerbaïdjan: Coup d'envoi de la 34è édition

Le tour international cycliste de l'Iran 2019 est une tournée asiatique UCI 2.1 et la 34e édition sera déroulée en cinq étapes du 2 au 6 octobre 2019 dans trois provinces de l’Azerbaïdjan oriental l'Azerbaïdjan occidental et Ardebil, sur une distance de 877 kilomètres.

Le parcours commence à Tabriz, la plus grande ville d’Azerbaïdjan iranien, et traverse le lac Urmia, Urmia, Jolfa, Meshginshahr, Sareyn et Kaleybar, puis se termine à Tabriz.

Quatorze équipes de onze pays participeront à ce tournoi, dont l'Iran, la Malaisie, la Russie, le Kazakhstan, Bahreïn, l'Afrique du Sud, Hong Kong, la Chine, la Biélorussie, la Turquie et la Belgique.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**