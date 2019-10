Sécurité du golfe Persique: l'Iran «plus intéressé que n'importe quel autre pays»

Dans une interview accordée à la télévision chinoise Phoenix TV lors de sa récente visite à Pékin, le général Baqeri a déclaré que l'Iran n'avait aucun intérêt à déclencher un conflit militaire dans la région ou ailleurs dans le monde; mais il fera face à toutes les menaces qui sapent la sécurité de la région. L'Iran ne renoncera jamais à se défendre et à défendre toute la région.

En ce qui concerne la situation au Moyen-Orient et dans le golfe Persique, le général Baqeri a réitéré que l'Iran souhaitait toujours la paix dans la région et au cours des trois derniers siècles, notre pays n'était pas cupide envers ses voisins.

S'agissant des relations avec la Chine, il a déclaré que les deux pays, en plus de maintenir une coopération politique, commerciale, économique et culturelle étendue, collaboraient également dans les domaines militaire et de la défense.

«Les relations militaires entre l'Iran et la Chine seront renforcées après la signature du document de coopération et la mise en œuvre de l'accord stratégique. Nous avons invité la Chine à effectuer des manœuvres militaires avec l'Iran et la Russie dans le nord de l'océan indien et de la mer d'Oman, et la Chine a assuré qu'elle enverrait un navire », a déclaré le haut commandement iranien.

«Nous adopterons également des mesures de coopération pour la création d'équipes de défense communes, ainsi que dans les domaines de la recherche et autres activités, ce qui facilitera la création d'une armée mondiale plus stable», a-t-il conclu.

