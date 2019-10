Tourisme et commerce: l'Italie prête à développer ses liens avec l'Iran

Bien que les sanctions américaines aient eu un impact négatif sur les relations des sociétés italiennes avec l'Iran, mais elles souhaitent toujours continuer à travailler avec l'Iran, a déclaré M. Giuseppe Perrone lors d'une rencontre mardi avec le gouverneur d'Ispahan, M. Abbas Rezaei.

L'envoyé italien a appelé à davantage de coopération des hommes d'affaires d'Ispahan et de Florence pour nouer de meilleurs liens commerciaux.

Le responsable iranien a pour sa part insisté sur plus de coopérations des deux pays notamment dans le domaine du tourisme ajoutant que le développement des liens commerciaux entre l'Iran et l'Italie exige les coopérations encore plus des chambres de commerce des deux pays.

Les représentants italiens sont cette année présents au Salon international de l'industrie des métaux précieux d'Ispahan qui revient pour une treizième édition du 2 au 5 octobre.

