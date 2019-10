Il faut agir pour protéger le PGAC face à l'unilatéralisme US (Araghchi)

Le diplomate iranien qui s’exprimait le mercredi 2 octobre, au seuil de la journée nationale allemande qui marque l'anniversaire de la chute du mur de Berlin le 3 octobre, a souligné la nécessité de s'efforcer de briser le mur des sanctions et de l'unilatéralisme américains.

« La coopération entre l’Iran et le groupe 4+1 (France, Royaume-Uni, Chine, Russie et l’Allemagne) devrait faire tomber le mur des sanctions et de l’unilatéralisme, cette espèce d’arme utilisée par Washington contre les États indépendants (pour les mettre sous pression », a insisté Abbas Araghtchi à l’occasion de la Journée nationale allemande célébrée ce mercredi 2 octobre dans l’ambassade d’Allemagne à Téhéran.

« Nous et les pays européens, ainsi que la Chine et la Russie, avons essayé de parvenir à un accord équilibré au cours des négociations, mais avec l'unilatéralisme mené par les États-Unis, cet équilibre a été perdu », a-t-il renchéri.

Présentant ses vœux à l’occasion de l'anniversaire de l'Unité allemande et la chute du mur de Berlin, le Vice-ministre iranien des A.E. a ajouté : « L'Iran et l'Allemagne entretiennent depuis longtemps de bonnes relations. Bien sûr, cette relation a parfois connu des hauts et des bas, mais elle a généralement été amicale et fondée sur le respect et l'intérêt mutuels ».

Le jour de l'Unité allemande (Tag der Deutschen Einheit) est la fête nationale allemande et elle est célébrée depuis 1990 le 3 octobre, jour anniversaire de la réunification du pays.