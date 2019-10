« Les Filles de l’hiver » de l’Iran en compétition dans le Festival espagnol du « Film Mobil »

Le Festival international du film espagnol est un événement international annuel pour les cinéastes indépendants créé par l'IMOFIS (International Moving Film School), une école de cinéma mobile.

Le festival, qui se déroule chaque année dans un pays en raison de sa mobilité (d’où vient son nom), sera organisé cette année par l'Iran dans la zone franche d'Arvand (qui entoure les villes méridionales Abadan, Khorramchahr, Arvandkenar et les villages environnants). La zone franche d'Arvand est située à trois mètres au-dessus du niveau de la mer, à proximité de l'Irak et du nord-ouest du golfe Persique.

Le Festival international espagnol aura lieu dans la ville d’Abadan du 25 au 29 octobre et « Les Filles de l’hiver) est le seul film iranien présent au festival.

Le Festival, dirigé par l’Iranien Mahmoud Reza Sabeti, s'est déjà tenu dans plusieurs pays à savoir le Cuba, l’Espagne, l’Irak, le Soudan, la Malaisie, la Colombie, l’Afghanistan, le Bangladesh, la Tunisie, le Maroc et le Pérou.

Réalisé et produit par Behzad Khodaveyssi, « les Filles d’hiver » a déjà remporté le prix du meilleur film dans un festival suédois et participé à plusieurs événements artistiques iraniens et étranges.