Des étudiants de plus de 100 pays étudient en Iran

Hossein Salar Amoli a déclaré mercredi 2 octobre lors de la 16ème réunion consultative des Vice-ministres et directeurs pour les affaires internationales des universités et de centres de formation et de recherche, tenue dans la ville de Babol au nord de l’Iran : « Actuellement, plus de 56 000 étudiants étrangers originaires de 101 pays étudient en Iran.

Il a déclaré que les pays de la région, en particulier l’Afghanistan et l’Irak, étaient plus intéressés que d’autres à étudier en Iran.

Salar Amoli a poursuivi: « Les universités iraniennes ont actuellement 466 projets académiques dans les principaux pays européens, ce qui contribue grandement à l'internationalisation des universités iraniennes ».

« Au cours des deux dernières années, 635 professeurs et étudiants iraniens se sont rendus en Europe pour des échanges scientifiques. À ce jour, 383 sont rentrés en Iran », a-t-il ajouté.

« L'Iran possède 2% de la science mondiale et pour obtenir 980% d’autres il doit se mettre dans le cycle scientifique mondial », a déclaré le Vice-ministre avant d’insister sur le fait que l’Iran doit être inclus dans le cycle mondial de la connaissance et renforcer ses capacités à l’échelle mondiale.