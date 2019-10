Ce forum a permis aux représentants des deux pays de mieux se connaître et de nouer de nombreux contacts pour développer de futurs partenariats.

Dans un discours prononcé lors de la réunion, le président iranien de la Chambre de Commerce Iran-Autriche, M. Pedram Soltani a évoqué les relations économiques et commerciales entre les deux pays, soulignant le rôle du secteur privé, en particulier des petites et moyennes entreprises, dans le maintien et le développement de ces liens.