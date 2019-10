Un paradis de cactus rares dans le nord de l'Iran

Dans ce salon unique à Astara, dans l’ouest de la province de Guilan, à la périphérie de la mer Caspienne, une belle et exceptionnelle collection de cactus rares, chers, historiquement ingrats mais devenus aujourd’hui tendance accueille les visiteurs.

Cette expo qui est en quelque sorte la plus grande serre de cactus au Moyen-Orient a une superficie de plus de 1400 m² et contient environ 2.200 types de cactus.

La collection comprend des cactus originaire de divers pays comme le Brésil, le Pérou, le Mexique, la Bolivie et l’Amérique du Sud, dont certains sont rares. La plupart des cactus qui se trouve dans ce .paradis iranien à Astara sont des cactus uniques au monde dont certains sont introuvables au Moyen-Orient

Cette collection s’est transformée en une marque unique dans le domaine des fleurs et des plantes rares et chères. Des milliers de touristes iraniens et étrangers se rendent chaque année à Astara, dans le nord de l’Iran, pour visiter cette exposition vivante.





