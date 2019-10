«Rona, la mère d'Azim» au Festival du film asiatique de Rome

ر

«Rona, la mère d'Azim» réalisé par l'Iranien Jamshid Mahmoudi a déjà remporté le prix du jury Inalco du Festival des Cinémas d'Asie de Vesoul en France. Selon le jury Inalco, à travers la justesse du récit et des personnages, le film nous raconte une histoire intime à la résonance universelle. Sa précision dans la mise en scène, et sa capacité à révéler la complexité et la beauté des relations humaines, participent à ancrer solidement l’histoire dans un contexte socioculturel actuel.

Azim, un réfugié afghan qui travaille la nuit à la municipalité, vit à Téhéran avec sa famille. Chef de famille et frère aîné, il vaut que son frère Faroogh et sa famille ainsi que leur mère soient immigrés clandestinement en Allemagne. Mais au dernier moment, Faroogh informe honteusement Azim de sa décision honteuse de ne pas emmener leur mère très attachée à ses petits-enfants.

Azim, qui se sent seul et furieux, découvre par hasard que sa mère a cruellement besoin d’une greffe de rein, sinon elle mourra dans 2 mois. Il doit choisir entre sa propre vie et celle de sa mère, qu’il a toujours revendiquée comme la plus importante de sa vie.

Le film a également remporté le prix Kim Jiseok au 23e Festival international du film de Busan.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**