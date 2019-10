L’ambassadeur d’Italie à Téhéran souligne l’immense potentiel touristique de l’Iran

Téhéran (IRNA)- L'ambassadeur d'Italie en poste à Téhéran, Giuseppe Perrone, soulignant l'importance et l’impératif de la « découverte directe » de l’Iran par des touristes étrangers, a déclaré que le pays est une destination touristique à part et jouissent de tous les attraits à cette fin en raison de sa diversité naturelle et de ses exceptionnels monuments historiques et anciennes.

Le diplomate italien, Giuseppe Perrone, qualifiant de « pays incroyable à découvrir » l’Iran a déclaré que de nombreux touristes étrangers choisissent l'Iran comme destination touristique. « Quant aux touristes italiens, ils sont très attachés à l'Iran, à cause de sa diversité naturelle attrayante », a-t-il précisé avant d’ajouter : « Les Italiens sont également très intéressés par les monuments millénaires uniques de l'Iran. L’architecture dans ce pays est riche d’une longue passée historique, ce qui est spectaculaire pour les touristes italiens », a encore déclaré Giuseppe Perrone. A cela s'ajoute le très bon rapport qualité prix. Le pays le plus sûr au Moyen-Orient est « une destination de bon marché », poursuit l’ambassadeur, pour qui veut voyager pour un budget raisonnable. « Il faut venir en Iran, découvrir de près les beautés du pays et jouir de près de l’hospitalité des Iraniens, saisir de ses propres yeux que l'ensemble des clichés existants sur l’Iran font partie des tentatives menées par certaines parties étrangères pour présenter une fausse image de l’Iran », a conclu Giuseppe Perrone.