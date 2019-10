Iran : Mazandaran, capitale touristique des pays de l’ECO en 2022

« En tant que capitale touristique des pays ECO en 2022, la province de Mazandaran a été proposée comme pays hôte, il y a environ 6 mois, par le Patrimoine culturel et gouvernorat de Mazandaran aux autorités de l’Organisation pour le Patrimoine. Cette initiative a été approuvée hier samedi 4 octobre par le Conseil des ministres des États membres de l’OCE au Tadjikistan », a fait savoir Seyfollah Farzaneh.

Qualifiant d’ « événement crucial » dans l’industrie du tourisme du Mazandaran, cette décision, l’intéressé a poursuivi : « Les potentiels actuels ou encore latents de cette province qui se trouve dans l’une des régions les plus luxuriantes du Moyen-Orient et de l’Asie de l’Ouest, peut être une évolution positive pour la présenter au monde ».

L'Organisation de coopération économique (ECO) est une organisation intergouvernementale comprenant sept nations asiatiques et trois eurasiennes. Elle fournit une plate-forme pour les discussions visant à favoriser le développement, promouvoir le commerce international et trouver des opportunités d'investissement. L'ECO est une organisation ad hoc régie par le chapitre VIII de la Charte des Nations unies. L'objectif commun est d'établir un marché unique pour les biens et services, à l'image de ce qui se fait actuellement dans l'Union européenne. Le secrétariat de l'organisation ainsi que son département culturel sont situés à Téhéran, en Iran, alors que ses bureaux économique et scientifiques sont respectivement situés en Turquie et au Pakistan. Les membres de l'organisation représentent une population de 416 millions de personnes sur une superficie de 8 620 697 km de l'ensemble du pays.