L'Iran s'affranchira d'autres obligations à moins que les autres parties ne prennent une mesure

Le porte-parole de l'OIEA a encore une fois indiqué que la décision de Téhéran de renoncer à une série d'engagements pris dans le cadre de l'accord nucléaire de 2015 était une riposte à la mesure prise un an plus tôt par Washington de sortir unilatéralement de l'accord et de réimposer des sanctions contre la RII, et visait à créer une équilibre entre les engagements de l'Iran et les droits prévus dans JCPOA.

Il a poursuivi en citant le leader de la révolution islamique: «La technologie nucléaire est pour tous et l'arme nucléaire est pour personne»; ajoutant «étant donné les récentes évolutions, la décision de l'Iran de réduire une partie de ses engagements vis-à-vis du JCPOA est intervenue après un an de patience stratégique et en réponse au retrait unilatéral des États-Unis de l'accord, dans le but de rétablir l'équilibre entre ses droits et ses obligations».

Rappelant que l'Iran est prêt à reprendre tous les engagements suspendus une fois que les autres parties auront respecté les leurs, le porte-parole a déclaré: «Sinon, l'Iran continuera de réduire ses engagements.»

