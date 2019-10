L'Azerbaïdjan, la Russie et l'Iran lancent un corridor énergétique

Selon l’agence de presse russe, Sputnik, Shahin Mustafayev, a déclaré aux journalistes qu'une étude de faisabilité sur la création du corridor énergétique « Nord-Sud » entre l'Azerbaïdjan, la Russie et l'Iran était en cours de préparation. Ces mesures élargiront la coopération dans le secteur de l’énergie.

Le ministre de l'Économie de la République d'Azerbaïdjan a indiqué que Bakou et Moscou échangeaient de l'électricité.

« Ainsi, en 2018, plus de 121 millions de kWh d'électricité ont été exportés d'Azerbaïdjan vers la Russie et plus de 76 millions de kWh d'électricité ont été importés de Russie », a déclaré Mustafayev.



L'opérateur de système russe et la compagnie d'électricité Rosseti, Azerenerji d'Azerbaïdjan et le groupe iranien deTavanir d'Iran sont parties à l'accord.