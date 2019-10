70e session du Comité exécutif du HCR: le ministre iranien de l'Intérieur part pour Genève

Le ministre iranien doit prononcer un discours lors de la session et tiendra également des entretiens séparés avec de hauts responsables de l'Afghanistan et du Pakistan et le Haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés.

La réunion vise à examiner et à approuver les programmes et le budget de l’agence, à donner des conseils en matière de protection internationale et à examiner toute une gamme de questions avec le HCR et ses partenaires intergouvernementaux et non gouvernementaux.

Le comité permanent du Comité exécutif se réunit plusieurs fois par an pour poursuivre les travaux du corps entre les sessions plénières.

Suivez l'IRNA sur Twitter @Irnafrench

9422**