Les pays voisins vers un accès facilité aux services de laboratoires iraniens

L'un des projets les plus importants du réseau est de fournir et de faciliter l'accès des pays voisins de manière régulière et systématique aux services de laboratoire iraniens, a précisé M. Reza Asadi Far en soulignant la volonté de l'Iran d'accroître ses interactions et sa coopération avec les pays avancés et les leaders industriels dans le domaine des équipements de laboratoire.

L’Iran est désormais devenu l’une des principales destinations du tourisme médical grâce aux progrès de la médecine, à ses capacités médicales élevées et à ses services et traitements relativement bon marché, par rapport aux autres pays de la région.

