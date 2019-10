Iran: le commerce extérieur dépasse 42 milliards de dollars

Les exportations iraniennes non pétrolières (à l'exception du pétrole brut, du pétrole et du kérosène, ainsi que des exportations de biens dans les bagages) se sont élevées à plus de 70 millions de tonnes d'une valeur de 20,9 milliards de dollars au cours de cette période (à partir de mars 2019), selon le rapport de l'administration des douanes iraniennes.

La Chine, l’Irak, la Turquie, les Émirats arabes unis et l’Afghanistan étaient les cinq principales destinations des exportations iraniennes au cours de cette période qui ont absorbé les deux tiers des exportations du pays, ajouté le rapport.

L'Iran a également importé 16,5 millions de tonnes de marchandises d'une valeur de 21,2 milliards de dollars au cours de cette période.

